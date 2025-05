V Česku bude systém varovať občanov pri mimoriadnych udalostiach

Praha 21. mája (TASR) - V Česku bude fungovať systém Cell Broadcast, ktorý občanov pri mimoriadnych udalostiach varuje cez mobilné telefóny. Pri súčasnom varovaní cez SMS správy hrozí zahltenie siete. V stredu to po rokovaní vlády oznámil český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Cell Broadcast podľa Rakušana umožní odoslať v priebehu niekoľkých sekúnd varovnú správu na všetky mobilné telefóny v ohrozenej oblasti a zároveň pripojiť jasné pokyny s odporúčaním, ako sa v danej situácii správať.



Doteraz v Česku fungoval systém kombinujúci rotačné sirény a cielené textové správy. Hoci sirény pokrývajú veľkú časť územia ČR, nedokážu informovať o povahe danej hrozby. To je síce prostredníctvom SMS správ možné, ale v dôsledku vysokého zaťaženia siete sa podľa ministerstva vnútra môžu zdržať aj o desiatky minút. Nový systém by mal odstrániť oba nedostatky, pretože bude varovať okamžite a zrozumiteľne.



„Vlaňajšie povodne jednoznačne potvrdili potrebu zavedenia moderných a rýchlych nástrojov na varovanie a informovanie obyvateľstva. Vďaka Cell Broadcastu dostanú ľudia varovanie včas a v podobe, ktorej každý okamžite porozumie. Je to krok, ktorý výrazne zvýši bezpečnosť obyvateľov celej republiky,“ povedal Rakušan.



Systém bude podľa rezortu možné prepojiť napríklad s mobilnými aplikáciami, informačnými tabuľami v mestách, so systémami krízového riadenia či sociálnymi sieťami. Operátori sú podľa ministerstva schopní systém spustiť za rok až rok a pol od vyhlásenia verejnej zákazky.



Náklady na štátnu časť projektu sú zhruba 100 miliónov českých korún (približne štyri milióny eur) a úpravy sietí troch mobilných operátorov by mali stáť asi 135 miliónov korún (zhruba 5,4 milióna eur). Systém tiež bude vyžadovať financie na prevádzku v hodnote 51 miliónov korún (dva milióny eur) ročne.