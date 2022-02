Českí poslanci už viac ako 19,5 hodiny rokujú o pandemickom zákone

Praha 2. februára (TASR) - Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR už viac ako 19,5 hodiny zasadá o novele pandemického zákona. Poslanci sa však ešte nedostali ani k samotnému prerokovaniu tejto novely, informoval v stredu spravodajský server Novinky.cz.



Mimoriadne zasadnutie, o ktoré požiadala vládna koalícia zložená z koalície SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), strany Piráti a hnutia STAN, sa začalo v utorok o 10.00 h. Priebeh rokovania sa však natiahol až do stredy z dôvodu obštrukcií opozičnej strany SPD, píšu Novinky.cz.



Podpredsedovia snemovne, ktorí schôdzu riadia, poslancov strany SPD viackrát napomenuli, aby rokovanie nezdržiavali.



Poslanci ešte v utorok v noci v hlasovaní potvrdili, že o novele pandemického zákona budú hlasovať v stave legislatívnej núdze, čiže zrýchlene. Približne hodinu po polnoci však podľa Noviniek.cz odmietli prerušenie schôdze do 1. septembra. Rokovanie preto pokračuje. Na poslancoch sú podľa Noviniek.cz pozorovateľné známky únavy.



Schválenie pandemického zákona v stave legislatívnej núdze žiadala i česká vláda. Český premiér Petr Fiala tento zákon v utorok obhajoval, píše iDnes.cz.



"Bolo by od našej vlády naozaj nezodpovedné, keby sme nemali v rukách nástroj, ktorý nám umožní jemne reagovať na prípadnú ďalšiu vlnu (pandémie) alebo dobeh tejto vlny," povedal. Dodal, že jeho vláda nechce postupovať tak, ako predošlá vláda premiéra Andreja Babiša - neustálym núdzovým stavom, lockdownami a "zatváraním".



V okolí sídla snemovne na Malostranskom námestí v Prahe sa v utorok konala demonštrácia. Účastníci vyjadrovali nesúhlas s pandemickým zákonom a počas protestov napadli aj hliadkujúcich policajtov.