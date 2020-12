V Česku by vakcínou mali najskôr zaočkovať seniorov a vážne chorých

Praha 7. decembra (TASR) - Vakcínou proti ochoreniu COVID-19 budú v Česku ako prví zaočkovaní seniori 65 rokov a vážne chorí ľudia. Vyplýva to z návrhu stratégie, o ktorej v pondelok rokovala česká vláda, informuje server iDNES.cz.



ČR má prostredníctvom zmlúv EÚ objednané vakcíny pre približne 6,9 milióna obyvateľov. Očkovacia látka zatiaľ v ČR nebude registrovaná pre deti a osoby mladšie ako 18 rokov, keďže vakcíny proti COVID-19 sa z etických dôvodov testovali len na dospelých, uviedla televízia TV Nova.



Očkovanie bude v ČR hradené z verejného zdravotného poistenia a bude dobrovoľné. Ako prví by sa na rad mali dostať seniori nad 65 rokov a tiež ľudia s vážnymi chorobami, ako napríklad s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, pľúcnou fibrózou, vysokým krvným tlakom alebo vážnymi chorobami srdca, obličiek či pečene a tiež obézni ľudia alebo diabetici.



Ďalší v poradí zrejme budú vybraní zdravotníci, najmä personál z anestéziologicko-resuscitačných oddelení (ARO), jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) aj urgentných príjmov. Následne pracovníci záchranných služieb či infekčných oddelení. Praktickí a ďalší lekári sa na rad dostanú, až keď bude v krajine dostatok očkovacích látok. Stratégia vlády pritom počíta s nutnosťou podania dvoch dávok vakcíny, a to v časovom rozstupe 28 až 30 dní.



Očkovať by sa spočiatku malo len v nemocniciach a očkovacích centrách, pričom k dispozícii budú aj mobilné očkovacie tímy.