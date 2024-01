V Česku cvičia ukrajinskí dopravní piloti

Praha 23. januára (TASR) - V Česku od jesene minulého roka absolvujú výcvik dopravných pilotov ukrajinskí študenti z kyjevskej Národnej leteckej univerzity. Podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského, ktorý projekt v utorok predstavil, by spolupráca mala prispieť k obnove infraštruktúry na Ukrajine po skončení bojov. Spravodajkyňu TASR v Prahe o tom informoval Vladimír Buchar z českého rezortu diplomacie.



"Ukrajine neposkytujeme len okamžitú humanitárnu pomoc. Podporujeme aj stabilizáciu a budúci rozvoj. Po skončení bojov bude Ukrajina potrebovať rýchlu obnovu svojej infraštruktúry, ktorej súčasťou je civilná letecká doprava," povedal Lipavský.



Česká vláda vlani v apríli vyčlenila na projekt 22 miliónov korún (viac než 880.000 eur). Ako prínosný ho vyhodnotila aj americká ambasáda v Kyjeve a podporila ho čiastkou desať miliónov korún (viac než 400.000 eur) z Programu rozvojovej spolupráce.



"Ruská agresívna vojna proti Ukrajine je naďalej zameraná proti jej obyvateľom a ekonomike. Prostredníctvom spoločných projektov, ako je tento, budú ukrajinskí piloti získavať potrebné školenia a certifikácie, aby sa civilný letecký priemysel nestal jednou z obetí tejto vojny," vyhlásil americký veľvyslanec v ČR Bijan Sabet.



Skupina 20 študentov začala výcvik vlani na jeseň. Podľa českého rezortu diplomacie v súčasnosti všetci ukončili samostatné lety a začína sa ďalšia fáza výcviku, ktorou sú samostatné navigačné lety. Študenti by mali v priebehu marca a apríla ukončiť praktický výcvik na jednomotorových lietadlách v kategórii VFR (lety za viditeľnosti) a potom sa budú učiť lietať na dvojmotorových lietadlách v kategórii IFR (lety podľa prístrojov). Teoretickú prípravu a výcvik by mali dokončiť v závere tohto roka.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)