V Česku do stredy večera pribudlo 1091 osôb nakazených koronavírusom

Praha 23. septembra (TASR) - V Česku pribudlo v stredu do 18.00 h 1091 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Rekordný počet 489 novonakazených oznámilo hlavné mesto Praha. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.



Do stredajšieho večera pribudlo v ČR ďalších 11 úmrtí, čím sa ich celkový počet zvýšil na 551. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 628 pacientov s ochorením COVID-19. Ako píše Deník N, počet pacientov, ktorí ležia s koronavírusom v nemocniciach, sa za týždeň takmer zdvojnásobil.



Nákaza sa v ČR navyše mimoriadne rýchlo šíri medzi zdravotníkmi, upozorňuje Deník N. Zatiaľ čo v auguste sa nakazili len štyria lekári, koncom minulého týždňa ich bolo 259. Aktuálne je infikovaných 433 zdravotných sestier, pričom pred mesiacom sa vírus potvrdil len u štyroch.



Aktívnych prípadov nákazy je v Česku momentálne 26.984; vyliečilo sa už 26.709 ľudí. Praha eviduje od začiatku pandémie viac ako 10.000 pozitívne testovaných osôb.



Pozitívne testovaných bolo v Česku od začiatku pandémie celkovo 54.244 ľudí.



Nový minister zdravotníctva Roman Prymula predstavil na stredajšej tlačovej konferencii sprísnené epidemiologické opatrenia, ktoré avizoval už v utorok. V platnosti budú zatiaľ 14 dní.



Po novom sa tak na najviac 2000 obmedzí počet sediacich divákov na vonkajších športových podujatiach. Pre vnútorné priestory športových akcií bude platiť limit do 1000 divákov. Konanie akcií je zároveň podmienené rozdelením diváckych miest do zvýšeného počtu sektorov, dodal.



"Opatrenia sú koncipované tak, aby sa obmedzili hromadné akcie, kde dochádza k prenosu nákazy. Na druhej strane nie sú tak reštriktívne, aby znemožňovali konanie kultúrnych akcií," vysvetlil.



V Česku sa zároveň od štvrtka skráti otváracia doba reštaurácií a barov. Gastronomické prevádzky sa budú musieť zatvoriť už o 22.00 h, doteraz mohli byť otvorené do polnoci.



Zvýšené hygienické opatrenia sa dotknú aj kaderníctiev a holičstiev.



Pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1 Prymula povedal, že sa pripravujú kritériá definujúce, za akých podmienok môžu deti pri veľmi ľahkých prípadoch respiračných chorôb ísť do školy.