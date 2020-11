V Česku do večera pribudlo 4044 nakazených; otestujú domovy dôchodcov

Praha 2. novembra (TASR) - V Českej republike v pondelok do 18.00 h pribudlo 4044 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva ČR na svojej oficiálnej webovej stránke.



Počet infikovaných tak v ČR od začiatku pandémie dosiahol 345.699. V spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 3603 ľudí. V pondelok ochoreniu zatiaľ podľahlo 74 infikovaných.



Z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ vyliečilo 158.073 pacientov. V súčasnosti je aktívnych 184.023 prípadov a 7486 pacientov je podľa ministerstva zdravotníctva hospitalizovaných v nemocnici, stav 1163 z nich je vážny.



Minister zdravotníctva Jan Blatný v pondelok po zasadaní vlády oznámil, že kabinet schválil testovanie na prítomnosť nového koronavírusu v domovoch pre seniorov a ďalších lôžkových zariadeniach sociálnych služieb aj pre zamestnancov, ktoré začne v stredu. Bude sa vykonávať prostredníctvom antigénových testov. Obnovia sa aj profesionálne športové súťaže. Týmto športovcom vláda taktiež umožní trénovať v interiéroch, píše spravodajský portál iDNES.cz.



Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila predĺženie núdzového stavu o ďalšie tri týždne - do piatka 20. novembra. Núdzový stav bol v ČR pôvodne vyhlásený od 5. októbra do 3. novembra. Česká vláda ho chcela predĺžiť o 30 dní.