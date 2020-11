V Česku do večera pribudlo 4312 nakazených, vírus sa šíri pomalšie

Praha 12. novembra (TASR) - V Česku pribudlo vo štvrtok do večera ďalších 4312 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Potvrdzuje sa tak, že sa šírenie infekcie v krajine spomalilo. V stredu ich v ČR totiž pribudlo 8925, informoval portál Novinky.cz.



Spomaľovanie nákazy dokazuje aj údaj spred týždňa, keď do večera (do 18.00 h) zaznamenali až 6588 nových infikovaných.



V nemocniciach je s ochorením COVID-19 celkovo 7564 pacientov, o 330 menej než v stredu.



Český minister zdravotníctva Jan Blatný v Poslaneckej snemovni povedal, že na pondelňajšom rokovaní navrhne vláde predĺženie núdzového stavu o 30 dní. Núdzový stav zatiaľ platí do 20. novembra, pripomenuli Novinky.cz.



"Česká republika je aj naďalej v stave nebezpečia. Mám tak v úmysle na pondelkovej schôdzi navrhnúť predĺženie núdzového stavu o 30 dní," uviedol minister pri štvrtkových interpeláciách.



Bez stavu núdze by vláda nemohla obmedzovať napríklad zhromažďovanie osôb. Blatný varoval, že keby išlo iba o odporúčania, ktoré by mali ľudia dobrovoľne dodržiavať, účinnosť opatrení významne klesne a o dva, tri týždne by mohol nastať zásadný zlom k horšiemu. Predĺženie núdzového stavu "nemá byť ako trest, ale v podstate pre blaho všetkých ľudí v tejto krajine", dodal Blatný.