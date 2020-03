V Česku evidujú už 464 ľudí nakazených SARS-CoV-2

Praha 18. marca (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom sa v Českej republike k stredajšiemu ránu zvýšil na 464. Oznámil to na svojom účte na Twitteri český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Ako ďalej uviedol, v porovnaní s utorkovým ránom tak počet nakazených stúpol o 81. Minister dodal, že testovaných je stále viac ľudí, pričom sa do testovania zapojilo už 36 laboratórií.



V utorok bolo podľa jeho slov na vírus testovaných 1362 osôb. Celkovo ich bolo v Česku otestovaných už 7664.



Najviac nakazených je podľa servera iDNES.cz v Prahe (154), nasledujú Stredočeský kraj (48), Olomoucký kraj (38) a Juhomoravský kraj (35). Najmenej nakazených je Libereckom kraji (4).



Vyliečené zostávajú naďalej tri osoby.



Vekové kategórie infikovaných sú podľa iDNES.cz rozličné. Časť ľudí sa nakazila v zahraničí, napríklad v Taliansku, Španielsku, Nemecku či v Spojených štátoch a niektorí zase od nakazených v ČR.



V karanténe je už aj viac ako 100 pracovníkov Dopravného podniku hlavného mesta Prahy (DPP). Nakazil vodič metra a spätne sa našlo 27 pracovníkov podniku, ktorí s ním prišli do kontaktu.