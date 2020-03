V Česku evidujú už 522 ľudí s ochorením COVID-19

Dalších 50 000 rychlotestů na koronavirus je na cestě. Právě teď vyjelo poslední auto Správy státních hmotných rezerv z meziskladu v Sedlčanech směr nemocnice. pic.twitter.com/x8IcyjQYs0 — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 18, 2020

Praha 18. marca (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom sa v Českej republike k stredajšiemu večeru zvýšil na 522. Pre Českú televíziu (ČT) to povedal český premiér Andrej Babiš.Oproti utorňajšiemu večeru pribudlo 72 potvrdených prípadov.Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch na Twitteri v stredu napísal, že testovaných je stále viac ľudí, pričom sa do testovania zapojilo už 36 laboratórií. V utorok bolo podľa jeho slov na vírus testovaných 1362 osôb. Celkovo ich bolo v Česku otestovaných už 7664.Z 52 pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 je päť v ťažkom stave, píše spravodajský portál ČT24. Vyliečení zostávajú stále traja pacienti.V Česku od polnoci zo stredy na štvrtok začne platiť zákaz vychádzania bez rúška alebo inej ochrannej pomôcky zakrývajúcej tvár.Ďalším z prijatých opatrení v ČR v súvislosti s ochranou starších ľudí je, že do maloobchodných predajní s potravinami budú smieť v čase od 10.00 do 12.00 h vstúpiť len osoby nad 65 rokov.Rozhodnutie prišlo podľa portálu Novinky.cz v čase, keď česká vláda čelí kritike vzhľadom na akútny nedostatok rúšok a iných ochranných pomôcok a ľudia sú nútení si rúška šiť sami.Do konca týždňa má do Česka prísť dodávka ochranných pomôcok z Číny. Ešte v noci na stredu minister vnútra Jan Hamáček oznámil, že s povinným nosením rúška sa počíta od momentu, keď ich bude dostatok.