V Česku hlásia 2161 nakazených; ukončené očkovanie má vyše milión ľudí

Praha 1. mája (TASR) - V piatok 30. apríla odhalili laboratóriá v Česku 2161 nakazených novým typom koronavírusu. Je to o 440 menej než za minulý piatok a o 64 menej než vo štvrtok tento týždeň. Ukončené očkovanie proti covidu má viac než milión a aspoň jednu dávku vakcíny dostali už vyše dva milióny obyvateľov, píše spravodajský server iDNES.cz.



Český minister zdravotníctva Petr Arenberger v piatok na tlačovej konferencii povedal, že Česko je štvrtou najrýchlejšou krajinou v Európe, čo sa týka pomeru vyočkovaných dávok. Zaostáva len za Rakúskom, Španielskom a Dánskom. Očkovanie sa v Českej republike zrýchľuje, zdravotníci vo štvrtok zaočkovali najviac ľudí za deň od začiatku vakcinácie, a to takmer 73.000, sumarizuje iDNES.cz.



"Pokiaľ ide o pomer vyočkovaných dávok k tomu, čo nám Európska únia dodáva, tak sme veľmi rýchli. (Vďaka organizácii celej vakcinačnej akcie) sme na štvrtom mieste s 91 percentami... Myslím, že je to naozaj veľký úspech," uviedol v piatok minister.



Počty novoinfikovaných v Česku v posledných týždňoch klesajú. Vo štvrtok rozhodla vláda ČR na mimoriadnom zasadaní, že celkovo v siedmich krajoch sa od pondelka 3. mája budú môcť vrátiť do škôl žiaci druhého stupňa - v Královohradeckom, Karlovarskom, Plzenskom, Stredočeskom, Libereckom, Pardubickom kraji a v Prahe. V týchto krajoch sa otvoria tiež múzeá a galérie.



Od pondelka 3. mája sa zmení aj testovanie v školách. Žiaci prvého stupňa a personál sa budú testovať raz týždenne, druhý stupeň dvakrát. Vláda tiež rozhodla, že obchody sa otvoria 10. mája, teda o týždeň neskôr, než pôvodne plánovala.