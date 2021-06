V Česku hrozia ďalšie veľmi silné búrky

Praha 24. júna (TASR) - Búrky, ktoré vo štvrtok popoludní a v noci na piatok zasiahnu Českú republiku, budú podľa meteorológov opäť na väčšine územia veľmi silné a spojené s ďalšími nebezpečnými javmi ako prívalové zrážky, krupobitie a poryvy vetra. V súvislosti so zrážkami sa očakávajú opätovné vzostupy hladín, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Výstraha pred veľmi silnými búrkami platí od 17.00 h do 6.00 h piatka rána na celom území s výnimkou severozápadu Čiech, kde bude v platnosti varovanie pred silnými búrkami. Hrozia prívalové zrážky s úhrnmi okolo 50 milimetrov, krupobitie a vietor s rýchlosťou až 90 kilometrov za hodinu.



Keďže sa cez české územie prehnali búrky už počas noci zo stredy na štvrtok a na mnohých miestach boli sprevádzané aj značnými úhrnmi zrážok, očakávajú meteorológovia aj ďalšie vzostupy hladín menších vodných tokov.



Až na druhý povodňový stupeň sa môžu dostať toky v Prahe i častiach Stredočeského, Plzenského a Juhočeského kraja. Na prvý stupeň povodňovej aktivity môžu toky stúpnuť všade s výnimkou Karlovarského a častí Libereckého a Úsťanského kraja. Varovanie pred povodňami platí až do piatkového večera.