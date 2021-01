Praha 16. januára (TASR) - V Česku hrozia na prelome týždňa silné mrazy, varoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na východe republiky môžu teploty klesnúť až mínus 18 stupňov Celzia. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Výstraha pred veľmi silným mrazom platí od nedele 20.00 h do pondelka 10.00 h pre Olomoucký, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.



"Očakáva sa ojedinele pokles teploty vzduchu pod mínus 18 stupňov," uviedol ČHMÚ, ktorý varoval pred rizikom premrznutia u ľudí aj pred možnými problémami v energetike, priemysle a zásobovaní.



Meteorológovia odporúčajú teplo sa obliekať a obúvať. "Malé deti, starší a chorí občania by nemali vychádzať von," odkázali.



Nižší stupeň výstrahy pred mrazom sa týka aj ďalších oblastí. Od nedeľného večera do pondelkového dopoludnia platí varovanie pre Prahu, Stredočeský kraj, Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a Juhomoravský kraj a od polnoci aj pre Karlovarský kraj. Teploty môžu klesnúť až mínus 12 stupňov Celzia.