V Česku je 30.000 detí z Ukrajiny bez sprievodu dospelých

Praha 1. marca (TASR) — Bez rodičov alebo dospelého sprievodu je v Česku aktuálne 30.000 ukrajinských detí a mladistvých. Informovala o tom v utorok splnomocnenkyňa vlády pre ľudské práva Klára Šimáčková Laurenčíková. TASR informáciu prevzala zo spravodajského portálu Českého rozhlasu.



Podľa Laurenčíkovej do Česka sami prichádzajú skôr mladí ľudia nad 15 rokov. Časť z nich stále býva v detských domovoch, preto je potrebné zamerať sa viac na ich začleňovanie sa do spoločnosti. Úrady by mali napríklad zaistiť dostatok miest v školách, posilniť výučbu češtiny a ponúknuť záujmové krúžky.



"Vnímame túto skupinu ako zvlášť zraniteľnú. Hoci určitá časť detí tu postupne dosiahne plnoletosť, nemajú žiadne väzby v komunite, žiadnu širšiu rodinu — nikoho, kto by v prípade problémov mohol byť pre nich prirodzenou oporou. Je dôležité, aby sme dokázali s touto skupinou zostať v kontakte," uviedla splnomocnenkyňa.



Podľa výskumu agentúry PAQ Research chodilo na konci minulého roka do českých stredných škôl 46 percent mladistvých z Ukrajiny a do základných škôl 90 percent detí.