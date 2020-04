V Česku pribudli 4 mŕtvi, ktorí podľahli novému druhu koronavírusu

Praha 25. apríla (TASR) - V Česku pribudlo v sobotu presne 60 prípadov ľudí, ktorí sa nakazili novým druhom koronavírusu. Celkovo ich je už 7333, uviedlo podvečer ministerstvo zdravotníctva. Obetí na životoch je v krajine 218, od piatka pribudli štyri. Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz.



Z ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom sa vyliečilo 2453 ľudí.



V Prahe bola v sobotu popoludní už naplnená kapacita odberov pre štúdiu kolektívnej imunity voči ochoreniu COVID-19 v Česku aj u dospelých vo veku 18 až 39 rokov. V sobotu už dopoludnia bola naplnená kapacita u dospelých osôb v kategórii 40 až 59 rokov a v kategórii 60 až 89 rokov. Testovať sa teda budú v nasledujúcich dňoch iba deti.



Záujem ľudí-dobrovoľníkov o testovanie kolektívnej imunity na COVID-19 je v Česku veľký. Testy sa konajú okrem Prahy aj v Brne, v severočeskom meste Litoměřice a tiež v Olomouckom kraji, konkrétne v mestách Uničov, Olomouc a Litovel.



Otestovaných má byť v ČR celkovo 27.000 ľudí.



Štúdia má ukázať, aký podiel obyvateľov rôznych regiónov už má proti koronavírusu protilátky a získal prípadne imunitu. Značný počet ľudí infikovaných koronavírusom totiž nemá žiadne alebo má len mierne príznaky. A preto vládnu aj obavy, že by mohli neúmyselne prenášať vírus na ostatných.



Výsledky by mali byť známe začiatkom mája. Naznačia i to, ako by sa ochorenie COVID-19 mohlo v krajine ďalej šíriť. Poslúžiť majú aj ako podklad pre rozhodovanie o opatreniach na zmiernenie dôsledkov ochorenia.