V Česku je takmer 339.000 Ukrajincov, pracuje vyše 120.000 z nich

Praha 3. apríla (TASR) — Česká republika doteraz poskytla dočasnú ochranu necelým 600.000 občanom Ukrajiny. V súčasnosti sa ich na jej území nachádza takmer 339.000, ostatní sa buď vrátili na Ukrajinu, alebo odišli do inej krajiny. Tieto aktuálne údaje v stredu zverejnilo české ministerstvo vnútra, informuje TASR na základe správy webu Novinky.cz.



Z uvedeného počtu ukrajinských utečencov tvoria 26 percent deti do 18 rokov a štyri percentá dôchodcovia. Medzi ekonomicky aktívnymi osobami prevažujú ženy (61 percent).



Podľa ministerstva vnútra 120.000 Ukrajincov v Česku pracuje, z toho 87 percent na pozíciách, z ktorých štát získava odvody na sociálne zabezpečenie. Zvyšok sú pracovné zmluvy, z ktorých sa poistenie nemusí odvádzať.



Už zo skorších dát ministerstva práce a sociálnych vecí platných k februáru tohto roka vyplynulo, že pracujúci ukrajinskí utečenci odvádzajú do štátnej pokladnice na odvodoch a daniach viac, než štát míňa na humanitárne dávky. Na začiatku tohto roka im štát poskytol 900 miliónov korún, pričom Ukrajinci do systému „vrátili“ 1,9 miliardy korún.



Vstúpiť na trh práce, do vzdelávacieho systému alebo k zdravotnému poisteniu v ČR umožňuje Ukrajincom udelenie dočasnej ochrany, ktoré zatiaľ platí do konca marca 2025.



V tejto súvislosti sa pripravuje novela zákona Lex Ukrajina, ktorá mieri do medzirezortného pripomienkového konania. Tí ukrajinskí utečenci, ktorí nepoberajú dávky od štátu a sú ekonomicky nezávislí, budú môcť získať bežný pobytový status podľa zákona o pobyte cudzincov vo forme dlhodobého pobytu. Minister vnútra Vít Rakúšan konštatoval, že zamestnávatelia tak budú môcť lepšie využiť ich potenciál, čo sa má pozitívne odraziť v príjmoch štátneho rozpočtu a dôchodkového a zdravotného systému.



Kto bude chcieť o tento status požiadať, bude musieť byť bezúhonný, ekonomicky nezávislý a v režime dočasnej ochrany bude musieť stráviť najmenej dva roky. Po piatich rokoch by mohli ľudia s dlhodobým pobytom mať možnosť požiadať o trvalý pobyt. Novela by mala platiť od januára budúceho roka.