V Česku klesol počet obyvateľov, umieralo výrazne viac ľudí

Praha 14. júna (TASR) - V Českej republike žilo na konci prvého štvrťroka tohto roka 10 694 480 osôb. Vyplýva to z dát, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad, píše spravodajský portál Novinky.cz.



Počet obyvateľov tak klesol pod hranicu 10,7 milióna, ktorú prekonal vlani v júni. Dôvodom je rekordný počet zomrelých, ktorý je najvyšší od roku 1992. To, čo je popri ochorení COVID-19 príčinou vysokých počtov úmrtí, nie je podľa Noviniek.cz jasné.



Počas prvého štvrťroka 2021 počet obyvateľov klesol o viac ako sedem tisíc, a to napriek tomu, že sa tento rok narodilo 27.200 detí. To je o zhruba päť stoviek viac ako za rovnaké obdobie vlani.



Počet zomrelých od začiatku januára do konca marca tohto roka dosiahol 46.400. Medziročne bolo úmrtí o 54 percent viac, uviedli štatistici.



Najnepriaznivejšia medziročná bilancia bola zaznamenaná v marci, keď v porovnaní s minulým rokom zomrelo o 63 percent ľudí viac.



Nárast počtu zomrelých bol najmarkantnejší u najstarších osôb. Vo vekovej skupine 75 až 79 rokov sa počet úmrtí zvýšil o 76 percent a v skupine 70 až 74 rokov o 73 percent.



Do ČR sa počas prvých troch mesiacov prisťahovalo vyše 19 100 osôb a z tejto krajiny sa vysťahovalo 7200 osôb, sumarizujú Novinky.cz.