V Česku mladík dostal 9 rokov väzenia za vraždu dvoch predavačiek
Mladík vlani vo februári v nákupnej zóne v Hradci Králové zaútočil s nožom na dve predavačky vo veku 19 a 38 rokov.
Autor TASR
Praha 8. januára (TASR) - Sedemnásťročnému mladíkovi, ktorý vlani vo februári ubodal v obchode v Hradci Králové dve predavačky, potvrdil odvolací Vrchný súd v Prahe deväťročný trest väzenia a zabezpečovaciu detenciu. Obžalovaný sa k činu priznal, ale nesúhlasil s výškou trestu a uložením detencie. Súd jeho odvolanie zamietol, verdikt je tak právoplatný. Na základe servera Novinky.cz o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Predseda odvolacieho senátu Jiří Bednář podľa Noviniek pripomenul, že mladík čin neoľutoval, pozostalým sa neospravedlnil a neprejavil žiadnu sebareflexiu. Navyše svoj čin plánoval, vyhľadával si ciele, zvažoval dokonca aj útok v materskej škole. Sudca tiež zdôraznil, že obžalovaný čin spáchal brutálne a bezdôvodne a k svojmu konaniu pristupoval cynicky.
Súd preto považuje deväťročný trest za správny. Trest zabezpečovacej detencie mu bol uložený preto, lebo mladík trpí neliečiteľnou parafíliou, teda formou sexuálnej deviácie, a hrozí uňho riziko recidívy. Pozostalým a zdravotnej poisťovni musí zaplatiť približne 20 miliónov korún (vyše 824.000 eur).
Súdne konanie bolo vzhľadom na vek obžalovaného neverejné a z dôvodu, že išlo o mladistvého, mu za dvojnásobnú vraždu bolo možné uložiť maximálne desaťročný trest.
