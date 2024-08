V Česku našli leteckú bombu, evakuovali takmer 600 ľudí

Praha 21. augusta (TASR) - Česká polícia evakuovala takmer 600 ľudí v okolí chemického závodu v Litvínove-Záluží v Úsťanskom kraji po tom, ako sa tam v stredu našla nevybuchnutá letecká bomba. Riziko, že vybuchne, je podľa polície veľké. Uviedla to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



"Došlo k evakuácii 582 osôb, na základe posúdenia pyrotechnika a veľkého rizika výbuchu zostane bomba s hmotnosťou 250 kilogramov na mieste do 27. augusta," spresnili policajti. Aktuálne zasadá krízový štáb, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.



Munícia pochádzajúca z druhej svetovej vojny sa podľa servera Novinky.cz našla v areáli chemického závodu pri výkopových prácach. Najskôr bolo evakuovaných len niekoľko desiatok zamestnancov v rafinérskej časti továrne, neskôr sa rozhodlo o evakuácii stoviek ľudí v okolí.



Podľa hovorcu skupiny Orlen Unipetrol Pavla Kaidla nebol takýto nález prvým. "Predmet, u ktorého pyrotechnik potvrdil, že ide zrejme o bombu, sa našiel v odľahlej časti areálu. Nestalo sa to prvýkrát, keď sme našli muníciu z vojny, a tak vždy, keď čokoľvek vyzerá nebezpečne, evakuujeme najbližšie okolie," citoval Kaidla server.



Keďže ide o pomerne veľkú leteckú bombu, podľa policajnej hovorkyne Ilony Gazdošovej určitý čas potrvá, kým sa ju podarí vytiahnuť.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)