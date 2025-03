V Česku obvinili cudzinca, ktorý organizoval prevozy migrantov

Praha 12. marca (TASR) - Českí kriminalisti obvinili cudzinca, ktorý podľa nich organizoval prevozy nelegálnych migrantov z Maďarska, Slovenska a ČR do cieľovej krajiny, predovšetkým do Nemecka. Hrozí mu až osemročné väzenie. Hovorca Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej nechcel spresniť, z akej krajiny cudzinec pochádza, informuje spravodajkyňa TASR.



Polícia sa prípadom zaoberala od leta 2023. Organizovaná skupina trestnú činnosť podľa nej páchala najmä v okolí Břeclavi, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc so SR, a tiež v okrese Brno-venkov. Obvinený aj ďalší prevádzači mali z tejto činnosti finančný prospech.



Kriminalisti v rámci prípadu uskutočnili jednu domovú prehliadku a štyri prehliadky iných priestorov a pozemkov a tiež ďalšie úkony. "Následne bol jeden cudzinec obvinený zo zločinu organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia štátnej hranice. V rámci preverovania bolo zdokumentovaných niekoľko prípadov prevezených migrantov, keď na prevoz osôb skupina okolo organizátora údajne využívala svojich krajanov," spresnil Ibehej.



Dodal, že krátko po tom, ako polícia začala trestné konanie, boli zavedené kontroly na hraniciach so SR, v dôsledku čoho táto skupina svoju činnosť prerušila. V prípade právoplatného rozsudku hrozí hlavnému obvinenému až osem rokov väzenia. Prevádzači boli podľa polície už právoplatne odsúdení a niektorí aj vyhostení z ČR.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)