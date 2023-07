V Česku ocenili vojakov, ktorí sa vrátili z misie na Slovensku

Na snímke slávnostný nástup vojakov, ktorí sa vrátili zo zahraničnej misie na Slovensku. Český rezort obrany v piatok 14. júla 2023 ocenil vojakov, ktorí sa vrátili zo zahraničných misií na Slovensku a v Kosove. Už viac než rok Česi velia mnohonárodnému bojovému zoskupeniu v slovenskej Lešti. To vzniklo v rámci posilnenia obrany východného krídla NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine. Praha, 14. júla 2023. Foto: TASR Barbora Vizváryová

Praha 14. júla (TASR) - Český rezort obrany v piatok ocenil vojakov, ktorí sa vrátili zo zahraničných misií na Slovensku a v Kosove. Už viac než rok Česi velia mnohonárodnému bojovému zoskupeniu v slovenskej Lešti. To vzniklo v rámci posilnenia obrany východného krídla NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.Námestník ministerky obrany Daniel Blažkovec zdôraznil, že nejde o bezvýznamné misie.povedal Blažkovec. Rýchlym vybudovaním základne mnohonárodnému práporu na Slovensku zúčastnené krajiny vyslali podľa námestníka odkaz celej Európe a predovšetkým ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že sú odhodlané aktívne brániť východné krídlo Aliancie.povedal Blažkovec a dodal, že vojaci splnili všetky úlohy na výbornú. To, že ČR velí celému zoskupeniu, je podľa neho poctou nielen českej armády, ale celého Česka.Václav Vlček z Veliteľstva pre operácie prostredníctvom chargé d'affaires SR v Česku Sone Budayovej poďakoval Slovensku za vytvorenie vhodných podmienok pre pobyt českých vojakov vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť.Medaily za službu v zahraničí si na Národnom pamätníku Vítkov prevzalo 465 príslušníkov 2. kontingentu mnohonárodného bojového zoskupenia Slovensko (MN BG SVK) a vojenský pozorovateľ OSN v misii UNMIK na území Kosova. Vybraní vojaci dostali Záslužné kríže ministerky obrany ČR, čestné odznaky Armády ČR Za zásluhy, vecné dary a pamätné mince.Zoskupenie v slovenskej Lešti aktuálne tvorí viac než 1000 vojakov, z toho približne 450 českých. Okrem Čechov a Slovákov sú súčasťou kontingentu aj jednotky z Nemecka, Slovinska a Spojených štátov. V júni sa operácie ujal 3. kontingent MN BG SVK, ktorému velí plukovník Miroslav Vybíhal. Hlavným účelom nasadenia na východnom krídle NATO je podľa nehoNATO plánuje bojové zoskupenie na Slovensku posilniť na stupeň. Český prezident počas summitu vo Vilniuse oznámil, že sa na tom bude významne podieľať aj ČR. Na Slovensku by tiež malo od druhého polroka 2024 pôsobiť ďalších približne 700 vojakov zo Španielska.