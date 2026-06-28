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V Česku opäť padol teplotný rekord, tentokrát namerali 41,1 °C

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

ČHMÚ v sobotu informoval o novom teplotnom rekorde 40,6 °C, ktorý prekonal dovtedy najvyššiu nameranú hodnotu 40,4 °C z augusta 2012.

Autor TASR
Praha 28. júna (TASR) - V českej obci Doksany v Ústeckom kraji v nedeľu namerali nový absolútny teplotný rekord 41,1 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord 40,6 °C namerali na rovnakej stanici v sobotu, píše TASR.

VČERAJŠÍ REKORD PREKONANÝ! Stanica Doksany tesne pred 15. hodinou namerala 41,1 °C. Je to prvýkrát, čo sme v našej oficiálnej staničnej sieti zaznamenali teplotu 41 stupňov. Teploty ďalej stúpajú, nie je to konečné maximum,“ napísal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálnej sieti Facebook.

ČHMÚ v sobotu informoval o novom teplotnom rekorde 40,6 °C, ktorý prekonal dovtedy najvyššiu nameranú hodnotu 40,4 °C z augusta 2012. Český hydrometeorologický ústav zároveň napísal, že vlna horúčav má vrcholiť práve v nedeľu.
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