V Česku ošetrili 34 zranených z jihlavského festivalu, na JIS sú traja

Praha/Jihlava 8. júla (TASR) - Počet zranených, ktorých po zrútení stanu na hudobnom festivale v Jihlave ošetrili v miestnej nemocnici, stúpol na 34. Hospitalizovaných je aktuálne šesť ľudí, z toho štyri deti. Traja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). V pondelok to na svojej facebookovej stránke uviedla jihlavská nemocnica, informuje spravodajkyňa TASR.



Bezprostredne po incidente záchranári podľa webového portálu iDNES.cz ošetrili 17 ľudí, ďalších 17 však do nemocnice prišlo postupne v priebehu nedele. "Naši zdravotníci celkovo ošetrili 34 zranených ľudí z festivalu, nezastavili sa od sobotňajšej polnoci a o zranených sa staráme ešte teraz," uviedla nemocnica s tým, že ďalší zranení prichádzali až do neskorého nedeľňajšieho večera.



"V našej nemocnici zostáva aktuálne šesť pacientov (štyri deti, dvaja dospelí), celkom traja pacienti z tohto počtu sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Hospitalizovaným pacientom robíme ešte v týchto chvíľach ďalšie vyšetrenia," dodala nemocnica.



Stav dospelých je podľa iDNES.cz vážnejší, majú mnohopočetné poranenia v dôsledku pošliapania, napríklad zlomené rebro, prerazené pľúca a ďalšie zranenia.



Problémy na festivale v Jihlave spôsobilo počasie. Po výpadku prúdu, ktorý odstavil kompresory, sa začala prehýbať strecha nafukovacieho stanu. Usporiadatelia preto ľudí vyzvali, aby stan opustili. Tí sa v panike začali tlačiť k východu, v dôsledku čoho sa zranili desiatky osôb.



Polícia prípad vyšetruje ako všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti. "Prípad v súčasnej dobe stále preverujeme, zisťujeme priebeh udalosti, jej následky a všetky súvisiace okolnosti," uviedla policajná hovorkyňa Jana Kroutilová.



V noci zo soboty na nedeľu platila pre kraj Vysočina výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pred silnými búrkami. Organizátori posunuli niektoré vystúpenia tak, aby skončili pred polnocou. Krátko nato začalo pršať.