V Česku padol ďalší rekord v počte vykonaných očkovaní proti covidu

Praha 21. mája (TASR) - Českí zdravotníci vo štvrtok aplikovali rekordných 93.891 dávok očkovacej látky proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Doterajšie maximum z minulého týždňa bolo prekonané zhruba o 3500 dávok. Na očkovanie sa momentálne môžu registrovať ľudia nad 40 rokov.



Celkovo už bolo v Česku aplikovaných 4.488.589 dávok vakcín. Väčšina z nich pripadá na očkovaciu látku od spoločností Pfizer/BioNTech, ktorá je podávaná vo veľkých vakcinačných centrách. Ďalšie značky vakcín by teraz mali prednostne mieriť do ordinácií praktických lekárov, u ktorých má rezerváciu niekoľko desiatok tisíc ľudí a ktoré doteraz vakcíny nedostávali.



Podľa vyjadrenia českého premiéra Andreja Babiša sa na budúci týždeň spustí registrácia na očkovanie aj pre ľudí nad 30 rokov – od pondelka pre ľudí vo veku 35-39 rokov a od stredy pre zvyšných tridsiatnikov. Od júna by sa mohli registrovať aj všetci ostatní ľudia nad 16 rokov, informovali v piatok Novinky.cz.



Očkovanie proti covidu sa začalo v Česku koncom decembra. Dokončené očkovanie má zhruba 1,14 milióna ľudí. Ako prví sa do registračného systému na očkovanie mohli hlásiť ľudia starší ako 80 rokov, nasledovali zdravotníci, zamestnanci škôl, chronickí pacienti a ďalšie ročníky. Od polnoci na pondelok bola otvorená registrácia pre vekovú kategóriu 40-44 rokov.



Vo štvrtok v Česku pribudlo 672 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to o stovku menej ako v stredu a ide o najmenší prírastok od konca augusta. Vláda v piatok preberie úpravy protiepidemických opatrení. V hre je napríklad zrušenie povinných rúšok v školách.