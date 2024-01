V Česku po 63 hodinách prešla novela o voľbe poštou do druhého čítania

Praha 25. januára (TASR) - Českí poslanci vo štvrtok posunuli do druhého čítania novelu zákona, ktorá zavádza korešpondenčnú voľbu pre Čechov v zahraničí. V rozprave nestihli vystúpiť všetci prihlásení, koaliční poslanci totiž presadili pevný čas hlasovania. Opozícia to označila za možné ohrozenie demokracie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je to tam! Korešpondenčná voľba prešla prvým čítaním. Aj napriek obštrukciám opozície, ktoré častokrát trvali aj dlhšie, než koľko času zaberie mnohým krajanom žijúcim v zahraničí cesta na zastupiteľský úrad. Neviem, čo z toho je väčšie plytvanie časom," komentoval posun v legislatívnom procese navrhovateľ zmeny, minister vnútra Vít Rakušan.



Rozprava v prvom čítaní trvala viac než 63 hodín čistého času. Najdlhší prejav v nej mal šéf hnutia SPD Tomio Okamura, ktorý počas druhého rokovacieho dňa rečnil takmer 11 hodín bez prestávky. Približne štyri hodiny trval prejav predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, ktorý sa však okrem niekoľkých úvodných a záverečných viet týkal iných tém.



V pevne stanovenom hlasovaní poslanci najskôr odmietli návrh hnutia ANO na vrátenie predlohy predkladateľom na jej prepracovanie a potom tiež návrh SPD na zamietnutie predlohy hneď v prvom čítaní.



Vláda Petra Fialu považuje voľbu poštou za svoju prioritu, opozícia ju, naopak, odmieta a obáva sa najmä ohrozenia záruky tajnosti pri voľbe. Okamura kritizoval, že návrh neprešiel štandardným legislatívnym procesom a odborníci ho podľa neho nemohli pripomienkovať. Dodal, že jeho hnutie bude naďalej bojovať proti tomu, aby koalícia ohýbala volebný zákon kvôli budúcoročným voľbám, ktoré chce údajne zmanipulovať.



Českí poslanci začali minulý týždeň v stredu na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu novely volebného zákona, ktorá by pre Čechov v zahraničí zaviedla možnosť voliť poštou vo voľbách do Poslaneckej snemovne, Európskeho parlamentu a tiež v prezidentských voľbách. V súčasnosti môžu voliť iba na zastupiteľských úradoch. ČR ako jedna zo štyroch krajín EÚ (spolu s Francúzskom, Maltou a Chorvátskom) doteraz neumožňuje hlasovať korešpondenčne.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)