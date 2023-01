V Česku pokračuje prvé kolo prezidentských volieb

Praha 14. januára (TASR) - V Českej republike v sobotu pokračuje prvé kolo prezidentských volieb. Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 h, občania môžu hlasovať do 14.00 h. Výsledky by mali byť známe večer, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



O hlasy voličov sa uchádzajú ôsmi prezidentskí kandidáti. Traja z nich sú občianskymi kandidátmi, pretože sa im podarilo vyzbierať viac než 50.000 podpisov od občanov. Sú to Karel Diviš, Danuše Nerudová a Petr Pavel. Zvyšných piatich – Andreja Babiša, Jaroslava Baštu, Pavla Fischera, Marka Hilšera a Tomáša Zimu – podporili poslanci alebo senátori.



V piatok svoj hlas vo voľbách odovzdali najvyšší ústavní činitelia aj všetci prezidentskí kandidáti. Ľudí vyzvali, aby využili možnosť vyjadriť svoj názor a aby za seba nenechali rozhodovať iných.



Po zatvorení volebných miestností o 14.00 h začnú jednotlivé okrskové komisie s počítaním hlasov. Údaje budú posielať Českému štatistickému úradu (ČSÚ), ktorý bude priebežné výsledky zverejňovať na stránke volby.cz.



Podľa hovorcu ČSÚ Jana Cieslara by kompletné výsledky mali byť známe v sobotu neskoro popoludní alebo večer. Keďže je v prezidentských voľbách celé Česko jedným okrskom a vyberá sa len jeden kandidát, je sčítavanie hlasov podľa jeho slov rýchlejšie než v iných voľbách.



Nového českého prezidenta alebo prezidentku môže vyberať 8,3 milióna oprávnených voličov. Svoj hlas okrem výnimočných prípadov musia odovzdať v jednej z viac než 14.700 volebných miestností. Ďalších 110 sa nachádza v zahraničí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)