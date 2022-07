V Českom Velehrade pokračujú Cyrilometodské slávnosti

Velehrad 5. júla (TASR) - V meste Velehrad na Morave pokračujú Dni ľudí dobrej vôle. Sviatok slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda vyvrcholí v utorok pútnickou svätou omšou. Celebrovať ju bude kanadský kardinál Michael Czerny, jeden z najbližších spolupracovníkov pápeža Františka, uvádzajú organizátori na webovej stránke velehrad.eu



Miestom tradičnej Národnej púte je Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda vo Velehrade neďaleko Uherského Hradišťa. Je to jedno z najvýznamnejších pútnických miest Česka, každoročne sem zavítajú tisícky veriacich. Po dvoch rokoch covidových obmedzení očakávajú organizátori zvýšený záujem.



Vyšší počet návštevníkov zaznamenali podľa Českej televízie už v pondelok, keď sa oslavy začali. Počas pondelkovej Modlitby za vlasť zazneli od nového pražského arcibiskupa Jana Graubnera prosby za duchovnú, kultúrnu aj ekonomickú prosperitu Českej republiky. Prvý deň osláv zakončil Koncert ľudí dobrej vôle. Ten má prepájať zdanlivo protichodné hudobné žánre, podobne ako Cyril a Metod prepájali súperiacu východnú a západnú Európu.



Na Velehrad vedie niekoľko pútnických ciest. Jedna z najznámejších, zo Svatého kopečka, má dĺžku 130 kilometrov. Veriaci odtiaľ vyrazili už vo štvrtok. Po slávnostnej omši čaká návštevníkov ešte vystúpenie dychovej hudby a byzantská liturgia, ktorú bude celebrovať gréckokatolícky biskup pôvodom zo Slovenska Ladislav Hučko.



"Z Velehradu, kľúčového miesta našich dejín, chceme odovzdať našim spoluobčanom vieru, nádej a lásku. Chceme povzbudiť predovšetkým rodiny, ktoré sa dostali do zložitých situácií a tiež organizácie a jednotlivcov, ktorí pomáhajú utečencom z vojnových konfliktov," povedal tajomník Dní ľudí dobrej vôle Josef Kořenek.



Tohtoročná púť bude odkazovať aj na Ukrajinu a pripomenie tiež 100 rokov od založenia Charity Českej republiky ako modernej a kreatívnej inštitúcie, ktoré pomáha cirkvi. Hudobný sprievod počas podujatia zaistí 150 hudobníkov zo všetkých regiónov Česka.



História Národnej púte siaha do 80. rokov minulého storočia. Významný bol najmä rok 1985, na ktorý pripadlo 1100. výročie smrti svätého Metoda. Vtedy prišlo na Velehrad asi štvrť milióna ľudí z Moravy, Čiech, ale tiež zo Slovenska. Podľa organizátorov považujú historici cyrilometodskú púť z roku 1985 za jeden z najvýznamnejších momentov, ktorý prispel k pádu komunistického režimu.