V Česku pokračujú komunálne a senátne voľby

Praha 24. septembra (TASR) - V Českej republike v sobotu pokračujú voľby do obecných zastupiteľstiev a tretiny Senátu. Volebné miestnosti budú otvorené od 8.00 do 14.00 h. Čiastočné výsledky budú známe večer, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



K piatkovej 20.00 h prišla k voľbám asi štvrtina voličov. Záujem o hlasovanie je podľa ČT24 rovnaký alebo mierne nižší ako v predchádzajúcich komunálnych voľbách.



Ešte pred začiatkom volieb prijala polícia v Úsťanskom kraji oznámenie o podozrení s kupčením hlasov. Podľa aktivistu Miroslava Broža sa to pred voľbami deje v regióne opakovane. Ľuďom vraj za hlas ponúkali 300 českých korún (približne 12 eur).



V inej komisii v kraji riešili situáciu, keď starostka obce vyškrtla zo zoznamu voličov 50 ľudí. Podľa nej sa do obce na začiatku roka prisťahovali desiatky ľudí, ktorí chcú zrejme hlasovať pre konkrétne zoskupenie. Predseda volebnej komisie však uviedol, že nechá voliť aj tých. Vecou sa tiež zaoberá polícia.



Okrem toho sa prvý volebný deň zaobišiel podľa Českej televízie bez väčších problémov. Medzi prvými svoj hlas v obci Lány odovzdal prezident Miloš Zeman a v Brne premiér Petr Fiala. V priebehu piatka hlasovali všetci lídri koaličných aj opozičných politických strán, ktoré sú zastúpené v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR.



V tohtoročných komunálnych voľbách kandiduje 195.392 kandidátov, čo je takmer o 21.000 menej než v roku 2018. Do Senátu sa volí v 27 volebných obvodoch. Výsledky z malých volebných okrskov sa očakávajú v priebehu niekoľkých desiatok minút po uzavretí volebných miestností, z väčších miest by mohli byť známe vo večerných hodinách. V predchádzajúcich komunálnych voľbách v roku 2018 oznámil oficiálne výsledky Český štatistický úrad v nedeľu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)