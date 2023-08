V Česku potrestali falšovateľky certifikátov o zaočkovaní proti covidu

Praha 11. augusta (TASR) - Okresný súd vo Vsetíne potrestal štyri ženy za falšovanie certifikátov o zaočkovaní proti covidu-19. Na jeseň 2021 ich predali 74 ľuďom. Informuje o tom pražská spravodajkyňa TASR, ktorá sa odvoláva na správu Českého rozhlasu Zlín.



Dve z potrestaných žien pracovali v očkovacom centre Vsetínskej nemocnice a na jeseň 2021 vydávali sfalšované potvrdenia o zaočkovaní proti covidu. Jedna z nich okrem toho vedome zničila viac než 70 dávok vakcín.



Ďalšie dve ženy hľadali ľudí, ktorí by o falošné certifikáty mali záujem. Potrebné údaje posielali pracovníčke očkovacieho centra a od záujemcov vyberali peniaze od dvoch do siedmich tisíc českých korún (zhruba 80 až 300 eur) za jednu falošnú dávku. Tieto úplatky vrátane kozmetiky a ďalších vecí dosiahli hodnotu takmer pol milióna korún (viac než 20.000 eur).



Hlavná organizátorka za to dostala desaťmesačnú podmienku. Všetkým ženám tiež súd uložil peňažné tresty, a to v rôznych čiastkach od 20- do 122-tisíc korún. Zároveň nariadil prepadnutie finančnej hotovosti a vecí, ktoré za predaj falošných certifikátov ženy získali. Jedna z nich tiež musela zaplatiť 50.000 korún ministerstvu zdravotníctva za úmyselné zničenie vakcín.



Všetkých 74 ľudí, ktorí si falošné certifikáty zakúpili, polícia aktuálne preveruje pre podozrenie z podplácania, uviedol hovorca krajskej polície v Zlíne Petr Jaroš.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)