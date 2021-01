V Česku pre nedostatok vakcín odporučili prerušiť očkovanie

Praha 27. januára (TASR) - České ministerstvo zdravotníctva odporučilo prerušiť očkovanie prvou dávkou vakcín proti koronavírusu, ako aj zastaviť rezerváciu termínov. Dôvodom je nedostatok vakcín, uviedla v stredu hovorkyňa ministerstva Barbora Peterová. Samotný minister zdravotníctva Jan Blatný to však poprel.



Ako napísal portál iROZHLAS.cz, niektoré nemocnice museli očkovania na príkaz ministerstva pozastaviť. Pre stanicu Rádiožurnál to potvrdila hajtmanka Stredočeského kraja Petra Pecková. Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva by malo byť očkovanie prerušené na nasledujúcich 14 dní.



Pecková vysvetlila, že pokyn prišiel počas videokonferencie s hajtmanmi, ministerstvom zdravotníctva a premiérom Andrejom Babišom. Keďže na rad prichádzajú občania, ktorým má byť podaná druhá dávka vakcíny, je potrebné zostávajúce očkovacie látky vyčleniť pre nich, dodala.



Nemocnice musia preto rušiť i termíny už objednaným dôchodcom nad 80 rokov, ktorí mali vakcínu dostať začiatkom februára. Vakcína im bude podaná približne o mesiac neskôr ako sa plánovalo, povedal v nedeľu Blatný.



Minister sa však v stredu ohradil proti tvrdeniam, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by sa malo prerušiť. "Ja si nemyslím, že by ministerstvo odporučilo prerušiť vakcináciu. Ja si nemyslím, že by nedostatok vakcín v ČR bol tak veľký, že by sa malo prerušiť očkovanie. Len upozorňujeme na to, že termínov je menej," povedal Blatný pre spravodajskú televíziu ČT24.



Doteraz bolo v ČR podľa údajov ministerstva zdravotníctva bolo zaočkovaných 222.450 ľudí. Dostupné sú zatiaľ vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Očkovaciu látku od firmy AstraZeneca by mali v EÚ schváliť do konca januára a jej prvé dodávky by mohli do Česka doraziť v polovici februára, píše server Novinky.cz.