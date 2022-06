Podvodníci majú novú metódu. Ako sa najnovšie snažia oklamať ľudí?

Praha 28. júna (TASR) - V Česku a okolitých krajinách zaznamenali nový typ podvodu. Ľudia dostanú balíček na dobierku, ktorý si však neobjednali. Keď ho zaplatia a prevezmú, zistia, že hodnota tovaru nezodpovedá zaplatenej sume. Reklamácie sa však nedomôžu. Prípad už preveruje Česká obchodná inšpekcia. TASR informáciu prevzala z webu Českej televízie.



"Mamke prišiel do práce balíček na dobierku. Zaplatila tisíc korún. Balíček rozbalila a našla v ňom akúsi baterku na USB, ktorú si neobjednala. Odosielateľ je The Eagle comanda pe Facebook," opísala skúsenosť s podvodom žena na sociálnej sieti. Následne sa jej začali ozývať ďalší ľudia, ktorým tiež prišla podobná zásielka. Zistili, že ide o podvod.



Firma, o ktorej písala žena na Facebooku, nie je zapísaná v českom obchodnom registri a nie je možné o nej nájsť žiadne údaje ani v internetových vyhľadávačoch. Podľa Českej televízie sa na ňu sťažovali desiatky ľudí.



Títo podvodníci nefigurujú len v Česku, ale aj v Maďarsku a na Slovensku. "Práve sa to stalo aj mne. Zaplatila som 27 eur za nejaký umelý šunt," priznala obyvateľka Moravian nad Váhom. Ďalšia žena upozornila, že cena za balíčky narastá – jej priniesol kuriér balíček za 2200 českých korún (takmer 90 eur). Prevziať ho však odmietla, pretože si predtým prečítala varovanie na sociálnej sieti.



Alena Máčková zo Združenia ochrany spotrebiteľov hovorí, že ide o nekalú obchodnú praktiku. "Spoločnosti, ktoré takéto balíčky posielajú, rátajú s tým, že ľudia sa zľaknú a radšej zaplatia," povedala Máčková a vyzvala ľudí na opatrnosť.