V Česku preverujú podozrenia na úmrtie po očkovaní proti covidu

Praha 25. februára (TASR) - Český Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL) eviduje k utorkovému dátumu celkovo osem prípadov nahlásených úmrtí, ktoré by mohli mať súvislosť s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Ľudia nahlásili možné nežiaduce účinky v 996 prípadoch, čo zodpovedá približne dvom promile očkovania. SÚKL zdôraznil, že medzi vakcínami a reakciami môže existovať len časová súvislosť bez akejkoľvek príčinnej súvislosti. Vo štvrtok o tom informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Očkovanie proti covidu podstupuje veľké množstvo ľudí - vrátane osôb, ktoré trpia závažnými zdravotnými problémami či komorbiditami (teda väčším počtom chorôb naraz). V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť aj nahlásené podozrenia na nežiaduce účinky, ktorých dôsledkom môže byť úmrtie," pripomenul ústav.



Prvý prípad úmrtia, ktoré mohlo súvisieť s očkovaním, zaznamenal ústav pred dvoma týždňami. Ústav informácie o týchto prípadoch posiela do európskej databázy nežiaducich účinkov.



V databáze sa zhromažďujú prípady zo všetkých krajín, v ktorých je vakcína registrovaná. Všetky prípady úmrtia, ktoré mohli súvisieť s podaním vakcíny, sa následne starostlivo hodnotia.



Keby výbor Európskej agentúry pre lieky (EMA) dospel k záveru, že medzi očkovacou látkou a reakciou existuje príčinná súvislosť, môže napríklad zmeniť jej registráciu.



Podozrenia na ďalšie nežiaduce účinky vakcín proti covidu, ktoré zatiaľ SÚKL dostal, zodpovedajú očakávaným reakciám, ktoré boli opísané v klinických štúdiách. Najčastejšie, asi v polovici hlásení, ľudia oznamovali také reakcie ako horúčka, zimnica, únava, reakcia v mieste vpichu či bolesť v podpazuší. U niektorých ľudí sa objavili aj bolesť hlavy, mdloby, bolesť svalov, nevoľnosť a vyrážky.



V utorkovému večeru malo v Česku ukončené očkovanie približne 221.924 ľudí, ďalších okolo 582.000 ľudí zatiaľ dostalo jednu dávku vakcíny. V ČR sa očkuje tromi vakcínami, ktoré sú registrované v EÚ, a to od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, pripomínajú Novinky.cz.