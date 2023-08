V Česku pri D5 horí hala na výrobu plastov, diaľnica je uzavretá

Praha 14. augusta (TASR) - V obci Žebrák v Stredočeskom kraji horí hala, v ktorej sa vyrábajú plastové komponenty do áut. Hasiči vyhlásili najvyšší stupeň poplachu. Polícia z dôvodu bezpečnosti uzavrela v oboch smeroch diaľnicu D5, v blízkosti ktorej sa priemyselný areál nachádza. Uviedla to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"S ohľadom na bezpečnosť motoristov sme z dôvodu požiaru haly na výrobu plastov v obci Žebrák uzavreli diaľnicu D5, a to v úseku 34. – 41. km v oboch smeroch," spresnila polícia. Obchádzka vedie po ceste 605.



Hala začala podľa servera Novinky.cz horieť pred jedenástou hodinou dopoludnia. Aktuálne na mieste zasahuje 25 jednotiek hasičov a ďalší k miestu smerujú. Podľa stanice ČT24 sú na ceste aj chemici, ktorí budú merať koncentráciu splodín v ovzduší. Z miesta sa šíri hustý čierny dym, hasiči preto odporúčajú nevetrať.



"Je to požiar haly v plnom rozsahu a je možné, že sa ešte rozšíri na ďalšie haly. Zásah je rozdelený na štyri úseky. Dym sa šíri aj smerom na diaľnicu D5," uviedol hovorca stredočeských hasičov Jan Sýkora. Tí na sociálnej sieti potvrdili, že hala sa už čiastočne zrútila.



Podľa hovorkyne záchranárov Moniky Novákovej sa pri zásahu ľahko zranili traja hasiči.