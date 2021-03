V Česku pribudlo 10.883 nakazených, očkujú aj vážne chronicky chorých

Praha 24. marca (TASR) - Česko zaznamenalo za utorok ďalších 10.883 nakazených koronavírusom. V rovnaký deň pred týždňom to bolo 14.024 prípadov infekcie, pokles je tak 3141 prípadov. Informoval o tom portál Novinky.cz. V ČR sa od stredy môžu na očkovanie hlásiť chronicky chorí ľudia so závažnými chorobami.



Rizikové skóre PES (protiepidemického systému) v stredu prvýkrát tento rok kleslo na 59 bodov, teda na tretí stupeň. V krajine však platia prísnejšie opatrenia podľa piateho stupňa, ktorý znamená najvyššiu pohotovosť, a dôvodom je vyťaženosť nemocníc.



Znížilo sa aj reprodukčné číslo, a to z 0,85 na 0,82. Šírenie epidémie sa teda spomaľuje.



V nemocniciach je momentálne 8402 ľudí, z nich 1890 je vo vážnom stave. Ministerstvo zdravotníctva eviduje v súvislosti s ochorením COVID-19 celkovo 25.258 úmrtí.



V utorok v Česku podali 36.230 očkovacích dávok. Aspoň jednu dávku niektorej z vakcín dostalo 1.033.273 osôb. Ukončené očkovanie má 384.841 ľudí.



Chronicky chorí s vybranými diagnózami sa môžu začať prednostne hlásiť na očkovanie proti covidu vďaka kódom od ambulantných špecialistov. Očkovať sa môžu napríklad ľudia s cukrovkou liečenou liekmi či inzulínom, s rakovinou, po transplantácii alebo ľudia čakajúci na ňu, pacienti po dialýze, s obezitou, ťažkou astmou či s ďalšími vážnymi pľúcnymi a srdcovými chorobami a chorobami pečene. Kódy môžu prideľovať špecialisti z 15 odborov, napríklad kardiológovia, onkológovia, diabetológovia či pľúcni lekári.



Očkujú sa aj ľudia nad 70 rokov, zdravotníci a zamestnanci škôl. Vakcínu môžu dostať aj ľudia mladší než 70 rokov, ktorých zdravotný stav môže viesť pri nákaze koronavírusom k vážnejšiemu priebehu, pripomenuli Novinky.cz.