V Česku pribudlo 12.977 nových prípadov nákazy koronavírusom

Praha 29. októbra (TASR) - V Českej republike potvrdili za stredu 12.977 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Počet denných úmrtí klesol po týždni prvýkrát na dvojciferné číslo, vyplýva z najnovších údajov českého ministerstva zdravotníctva.



Česko momentálne eviduje 174.965 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa v ČR celkovo potvrdilo už 297.013 prípadov nákazy, pričom z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 119.373 pacientov. Hospitalizovaných bolo do utorka 18.00 h 6624 pacientov.



Počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 sa za stredu zvýšil o 74 na celkových 2675. Za predošlých sedem dní pritom v ČR pribúdalo viac ako 100 úmrtí denne.



V stredu sa na pražskom Námestí republiky konalo zhromaždenie namierené proti epidemiologickým opatreniam, ktoré sa zaobišlo bez väčších konfliktov; niektorí z celkovo stoviek účastníkov však nedodržiavali nariadenia vlády.



Česká vláda schválila v utorok plošné testovanie v domovoch pre seniorov. Okrem toho sa na mimoriadnom zasadnutí dohodla, že požiada Poslaneckú snemovňu o predĺženie núdzového stavu. V pondelok rozhodol vládny kabinet o zákaze nočného vychádzania (s výnimkou cestovania do zamestnania a podobne) a čiastočne aj denného vychádzania. Zákaz platí od stredy 28. októbra do polnoci v utorok 3. novembra.