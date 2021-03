V Česku pribudlo 14.353 nakazených, počet hospitalizovaných klesol

Praha 11. marca (TASR) - Česká republika zaznamenala za stredu 14.353 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to menej než v utorok a predošlú stredu, keď pribudlo viac ako 15.000 nakazených, sumarizuje vo štvrtok spravodajský server iDNES.cz.



Počet hospitalizovaných mierne klesol na 8734, vo vážnom stave je 1916 pacientov, čo je najviac v ČR od začiatku pandémie.



Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva v stredu zomrelo 110 ľudí, štatistika ale nie je k štvrtkovému ránu kompletná, číslo sa dodatočne ešte zmení, píše ďalej iDNES.cz. Index rizika českého protiepidemického systému (PES) zostáva na úrovni 73 bodov.



V ČR od začiatku pandémie potvrdili 1.365.724 prípadov nákazy koronavírusom a 22.624 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. V krajine je v súčasnosti 164.268 aktívnych prípadov.



Zdravotníci v Česku aplikovali doteraz 948.144 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Podľa spravodajského servera Novinky.cz český premiér Andrej Babiš vo štvrtok ráno pred odletom do Izraela uviedol, že v stredu bolo očkovaných 47.000 ľudí, čo je denný rekord. Na webe ministerstva zdravotníctva v tom čase neaktualizované dáta ukazovali za stredu necelých 40.000 očkovaní, aj to by bol najvyšší počet od decembrového začiatku očkovania v Česku.