V Česku pribudlo 1559 novo nakazených

Praha 7. mája (TASR) - V Česku pribudlo za štvrtok 1559 novo nakazených koronavírusom. To je o 669 prípadov (takmer o tretinu) menej než minulý štvrtok, keď bolo novo nakazených 2228. Pokles je to aj oproti stredajšiemu údaju 1870 infikovaných. Informoval o tom v piatok spravodajský server Novinky.cz.



Číslo R, ktoré udáva, koľko ľudí infikuje jeden pozitívne testovaný, sa za štvrtok znížilo na 0,81. To je takmer o štyri stotiny menej než v stredu.



V ČR sa dalo v predchádzajúci deň zaočkovať rekordných 81.753 ľudí, čo oznámil v piatok na Twitteri aj premiér Andrej Babiš.



V Česku v posledných dňoch zomiera s nákazou koronavírusom 30-40 ľudí denne. Celkový počet obetí je 29.608.



Priemerný počet nakazených za sedem dní na 100.000 obyvateľov klesol v piatok za celú ČR na 111, vo štvrtok to bolo 117. Najlepšia situácia je v Karlovarskom a Královohradeckom kraji, kde je číslo dokonca pod 50, napísali Novinky.cz.