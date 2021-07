V Česku pribudlo 206 nových nakazených, čísla mierne klesajú

Praha 27. júla (TASR) - V Česku pribudlo v pondelok 206 nových prípadov nákazy koronavírusom. V porovnaní s pondelkom minulého týždňa, keď hygienici evidovali 218 nových infikovaných, je to pokles o 12 prípadov. Čísla mierne klesajú už viac než týždeň. V utorok o tom informoval český spravodajský server Novinky.cz.



Stále mierne klesá aj tzv. incidenčné číslo. Za pondelok je na hodnote 12,46, deň predtým to bolo 12,57. Číslo udáva priemerný počet nakazených za sedem dní na 100.000 obyvateľov. Najviac nakazených je v rámci Česka v Prahe a v Plzenskom kraji – tam sú tieto čísla 30,7 a 28,6.



Reprodukčné číslo v ČR za pondelok je 0,88. Uvádza, koľko ľudí v priemere nakazí jeden pozitívny človek. Ak je menšie než jeden, epidémia je na ústupe.



Počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 dosiahol 30.362.



V nemocniciach je hospitalizovaných 49 pacientov s covidom, pričom šesť z nich sa nachádza vo vážnom stave.



V pondelok bolo podaných 65.758 vakcín. Od začiatku očkovania aplikovali celkovo 10.064.380 očkovacích dávok.



V ČR otvárajú ďalšie očkovacie miesta pre neregistrovaných záujemcov o vakcínu proti covidu, a to v Olomouckom a Úsťanskom kraji a tiež na Vysočine. Alternatíva k doterajšiemu očkovaniu pre registrovaných má pomôcť zvýšiť zaočkovanosť obyvateľstva. Očkovať sa možno aj v nákupných centrách, dodali Novinky.cz.