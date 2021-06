V Česku pribudlo 213 prípadov nákazy novým koronavírusom

Praha 16. júna (TASR) - V Česku pribudlo za utorok 213 nových prípadov nákazy koronavírusom. V pondelok ich bolo 179, v utorok minulý týždeň 384. V stredu ráno o tom informoval portál Novinky.cz.



V českých nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 136 ľudí, pričom 19 z nich sa nachádza vo vážnom stave. Počet evidovaných úmrtí v súvislosti s covidom vzrástol na 30.254.



Celorepublikový sedemdňový priemer nových prípadov na 100.000 obyvateľov klesol na 11.



Menšie očkovacie centrá a nemocnice hľadajú vo verejnosti náhradníkov na očkovanie, pretože ľudia teraz čoraz častejšie odvolávajú svoje termíny z medicínskych dôvodov, ako sú angíny a vírusové infekcie. Ďalším dôvodom na odvolanie termínu sú služobné cesty. České pracoviská teda zavolajú náhradníkov z okolia, aj cez sociálne siete, a kto príde do 30 minút, dostane vakcínu. Tak to robili aj v Izraeli. Dosiaľ sa záujemcov o vakcínu darí osloviť a zdravotníci hlásia, že "zatiaľ nič nevyhodili".



Otázkou je, do akej miery v Česku skutočne stúpa výskyt angín či viróz a koľko prípadov ochorenia nahlásia ľudia, ktorí potrebujú termín posunúť z iného dôvodu, napríklad zaplatenej dovolenky, píše portál Novinky.cz.