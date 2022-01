V Česku pribudlo 25.989 nakazených vírusom COVID-19

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Praha 20. januára (TASR) - V Česku odhalili za uplynulých 24 hodín 25.989 novoinfikovaných koronavírusom SARS-CoV-2, o 14.500 viac ako v rovnaký deň pred týždňom. Počet hospitalizovaných však naďalej klesá, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva ČR zverejnených vo štvrtok ráno.V stredu potrebovalo nemocničnú starostlivosť 1615 pacientov, z nich 245 bolo vo vážnom stave – oproti utorku ide o mierny pokles, informuje spravodajský server iDNES.cz s tým, že experti toto nižšie číslo pripisujú proticovidovému očkovaniu.Sedemdňová incidencia, teda počet nakazených na 100.000 obyvateľov, stúpla na úroveň 1086, čo je o 136 viac než v stredu.Najhoršia situácia je aj naďalej v hlavnom meste Praha, kde sa incidencia vyšplhala na 2000 nakazených na 100.000 obyvateľov.V súvislosti s koronavírusom zomrelo v ČR počas stredy podľa predbežných údajov 12 ľudí. Počty úmrtí sa však nahlasujú často neskôr ako nakazení, a tak sa zvyknú ešte dodatočne zvyšovať. V utorok zomrelo s covidom 21 osôb, deň predtým 26. Celkový počet úmrtí od začiatku pandémie dosiahol 36.972.Rezort zdravotníctva ČR eviduje tiež približne 4700 prípadov opätovnej nákazy, ktoré však nie sú zahrnuté do vyššie spomenutej bilancie. Od vypuknutia pandémie bolo v ČR hlásených takmer 50.000 takýchto prípadov, pričom zhruba 23.000 z nich v tomto roku. Odborníci upozorňujú, že toto číslo bude ďalej rásť, pretože prekonanie covidu poskytuje menšiu ochranu pred nákazou novým variantom omikron než pred doteraz dominantným variantom delta.Lekári mali v utorok problémy so zadávaním údajov o testovaní a očkovaní pre výpadky systému Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL), pripomína iDNES.Denná kapacita odberov pre PCR testy je v ČR momentálne 160.000. Odborníci sa však domnievajú, že súčasné kapacity testovacích stredísk nedokážu odhaliť viac ako 50.000 nakazených denne. Podľa niektorých predpovedí pritom môže na vrchole epidémie variantu omikronu pribúdať denne až 200.000 prípadov."Do desiatich dní však budeme vedieť, či omikron zaplní nemocnice, alebo nie," povedal v utorok riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.Modely vývoja epidémie v ČR podľa Dušeka predpovedajú, že hospitalizovaných s covidom môže byť do dvoch týždňov 6000 až 7000 Ľudí, pričom 500 až 700 bude potrebovať intenzívnu starostlivosť.