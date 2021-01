V Česku pribudlo 2618 nových prípadov nákazy koronavírusom

Praha 18. januára (TASR) - Česká republika zaznamenala za nedeľu 2618 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vyplýva to z údajov zverejnených v pondelok ráno na oficiálnej webovej stránke ministerstva zdravotníctva ČR.



V porovnaní s minulou nedeľu ide o pokles o 1700 nakazených a zároveň je to najnižší denný prírastok od začiatku roka, píše spravodajský server Novinky.cz. Počet vykonaných testov však bol podľa televíznej stanice ČT24 druhý najnižší v roku a miera pozitivity tak stále predstavuje 30 percent.



V priebehu nedele podľahlo koronavírusu ďalších 63 ľudí. Mierne sa zvýšilo i reprodukčné číslo (z 0,68 v nedeľu na 0,72 v pondelok), ktoré je však naďalej pod úrovňou 1,00, čo naznačuje, že sa šírenie pandémie spomaľuje.



Česko eviduje momentálne 144.957 aktívnych prípadov nákazy, z ktorých je 6330 hospitalizovaných, čo je o 100 menej než ich bolo v sobotu.



Rizikový index českého protiepidemického systému PES, od ktorého závisí úroveň opatrení, zostal druhý deň za sebou na úrovni 70 bodov zo 100 a zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti z piatich. Zavedené opatrenia sú však na úrovni piateho stupňa a vláda ich nateraz zmierniť neplánuje. V pondelok popoludní má vláda ČR rokovať o žiadosti o predĺženie núdzového stavu v krajine o ďalších 30 dní. Ten je nateraz vyhlásený do 21. januára.



Od začiatku pandémie tamojšie úrady potvrdili 891.852 prípadov nákazy a 14.449 súvisiacich úmrtí. Vyliečilo sa už 732.446 osôb.