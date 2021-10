V Česku pribudlo 2751 nových prípadov nákazy covidom

Praha 24. októbra (TASR) - Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Česku 2751 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to takmer o 1600 prípadov viac než pribudlo v rovnaký deň pred týždňom, keď hlásili 1158 nových infekcií. Za sobotu tiež pribudlo 32 úmrtí. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva.



Sedemdňová incidencia stúpla na hodnotu takmer 191 potvrdených prípadov na 100.000 obyvateľov.



Situácia ja najhoršia v okrese České Budějovice, kde za uplynulých sedem dní hlásia 418 nakazených na 100.000 obyvateľov.



Ako píše spravodajský server Novinky.cz, počty novoinfikovaných, hospitalizovaných a mŕtvych v uplynulom týždni prudko narástli. Na začiatku septembra pribúdali každý deň dve až tri stovky nakazených, v nemocnici bolo s koronavírusom približne 60 ľudí a každý týždeň s covidom zomrelo niekoľko ľudí.



Napriek tomu, že počty nových prípadov v krajine stúpajú a dostali sa až na úroveň z tohtoročného marca, keď v Česku doznievala predchádzajúca vlna pandémie, je počet hospitalizovaných výrazne nižší ako v marci. Zatiaľ čo teraz leží v Česku s covidom v nemocnici 850 ľudí, v marci to bolo 7500 ľudí. Vo vážnom stave pritom v marci bola takmer štvrtina hospitalizovaných, zatiaľ čo teraz je to len 14 percent.



Podľa českých odborníkov je za nízkym počtom hospitalizácii zaočkovanosť. V Česku, v ktorom žije približne 10,5 milióna ľudí, je plnezaočkovaných už viac šesť miliónov ľudí. Posilňujúcu tretiu dávku vakcíny v krajine podali už viac ako 110.000 ľudom, vyplýva z údajov českého ministerstva zdravotníctva.



Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva celkovo od začiatku pandémie zaznamenali v Česku už vyše 30.600 úmrtí v súvislosti s covidom a takmer 1,73 milióna prípadov nákazy.