V Česku pribudlo 2932 nakazených koronavírusom

Praha 1. októbra (TASR) - Za stredu pribudlo v Česku 2932 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Uviedlo to vo štvrtok na svojom webe české ministerstvo zdravotníctva.



Údaj však bol aktualizovaný neobvykle neskoro, keďže stránka rezortu mala dlhší výpadok a skoro ráno ukazovala stále len 1080 nových prípadov nákazy, čo zodpovedalo čiastkovému prírastku zaznamenanému stredu do 18.00 h, informuje portál Novinky.cz.



Prírastok 2932 nových prípadov je tretím najvyšším od začiatku pandémie, uvádza televízia ČT24. Od polnoci do štvrtkovej 09.00 h rána už v ČR pribudlo ďalších 63 nakazených.



Od začiatku pandémie zaznamenali v Česku 70.834 prípadov nákazy, z ktorých je momentálne aktívnych 36.619. V súvislosti s ochorením COVID-19 už zomrelo 658 ľudí.



ČT24 upozorňuje na to, že súčasné denné prírastky nakazených sú v Česku vyššie ako v osemkrát väčšom Nemecku.