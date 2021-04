V Česku pribudlo 3809 nakazených koronavírusom

Praha 3. apríla (TASR) - V Českej republike pribudlo v piatok 3809 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informovalo v sobotu ráno podľa spravodajského servera Novinky.cz české ministerstvo zdravotníctva.



Znamená to, že ide o 3899 menej prípadov menej, než tomu bolo minulý piatok. Protiepidemický systém (PES) sa nachádza momentálne na úrovni 52 bodov, čo znamená tretí stupeň.



Najhoršia situácia panuje v súčasnosti v severočeskom meste Děčín, kde počet infikovaných na 100.000 obyvateľov v sedemdňovom sledovanom období predstavuje 498,68. Ďalej je to juhočeský Jindřichův Hradec (487,29), Chrudim vo východných Čechách (478,91), České Budějovice na juhu Čiech (472,68), takisto na českom juhu ležiaci Tábor (468,83) a Zlín na juhovýchodnej Morave (462,3).



Reprodukčné číslo R v Česku kleslo podľa údajov ministerstva zdravotníctva na úroveň 0,78. Táto hodnota ukazuje, koľko ďalších ľudí v priemere nakazí jeden infikovaný. Podľa tohto ukazovateľa sa môže odvodiť, ako by sa epidémia mohla v budúcnosti šíriť. Pokiaľ sa ďalšiu dobu drží pod úrovňou jeden, epidémia je na ústupe, vysvetľujú Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.