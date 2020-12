V Česku pribudlo 4363 nakazených

Praha 25. decembra (TASR) - V Česku za štvrtok zaznamenali 4363 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 83 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v piatok ráno na webstránke českého ministerstva zdravotníctva.



Laboratória celkovo v tento deň vyhodnotili 10.152 testov, pričom pozitívnych ich bolo 43 percent, čo je najviac od začiatku epidémie. Laboratória však vykonali oveľa menej testov ako zvyčajne, všíma si spravodajský server novinky.cz. Každý pracovný deň sa vykoná zhruba 20.000-35.000 testov. Podiel pozitívnych testov je v priemere 20-25 percent. V stredu sa vykonalo dokonca 37.178 testov.



Rizikový index českého protiepidemického systému PES je už ôsmy deň za sebou na hodnote 81, čo zodpovedá piatemu, a síce najvyššiemu stupňu ohrozenia.



Česko v súčasnosti eviduje 96.308 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 664.863 ľudí a zomrelo 10.859 osôb. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 557.696 osôb. Do piatku 07.58 h bolo podľa údajov ministerstva hospitalizovaných 4455 pacientov.



Vzhľadom na vysokú hodnotu rizikového indexu začnú v ČR v nedeľu 27. decembra opäť platiť prísnejšie epidemiologické opatrenia, ktoré podľa vlády potrvajú najmenej do 10. januára.