V Česku pribudlo 5033 nakazených covidom

Praha 14. apríla (TASR) - V Českej republike potvrdili laboratóriá v utorok 5033 prípadov nákazy koronavírusom, čo je o 546 menej než pred týždňom. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnilo ministerstvo zdravotníctva ČR, informoval server iDNES.cz.



V českých nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 5129 pacientov s covidom, čo je o 400 menej ako deň predtým. Oproti minulému týždňu sa ich počet znížil o 2000. V porovnaní s minulým utorkom (6.4.) klesol o 345 i počet pacientov vo vážnom stave - momentálne ich evidujú 1097.



V ČR od začiatku pandémie potvrdili 1.590.124 prípadov nákazy koronavírusom a 28.124 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Doteraz tam podali 2.209.859 dávok vakcín proti novému koronavírusu. Obe dávky dostalo 768.250 ľudí. Od stredy sa môžu prihlasovať i ľudia vo veku 65-69 rokov, ktorí nemali na vakcínu nárok už skôr.



Tzv. reprodukčné číslo, udávajúce rýchlosť šírenia vírusu, je už druhý deň za sebou na hodnote vyššej než jedna. V stredu stúplo o zhruba dve tretiny na úroveň 1,07. K jeho zvýšeniu nad hranicu 1, ktorá znamená zrýchľovanie šírenia pandémie, došlo v ČR po piatich týždňoch. Podľa odborníkov ide o krátkodobý výkyv, ktorý je zapríčinený nižším počtom testovaných osôb počas veľkonočných sviatkov.



Vláda v ČR chcela po Veľkej noci očkovať denne 100.000 ľudí, no pre problémy s dodávkami vakcín sa tento cieľ napĺňať zatiaľ nedarí. Budúci týždeň mali do Česka doviezť prvú várku jednodávkovej očkovacej látky od spoločnosti Johnson & Johnson. Výrobca však dodávky odložil pre vyšetrovanie podozrení zo vzniku krvných zrazenín v USA.