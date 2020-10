V Česku pribudlo 5474 nových prípadov, vláda rozhodne o núdzovom stave

Praha 26. októbra (TASR) - V Českej republike v pondelok do 18.00 h potvrdili 5474 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva ČR.



Od začiatku pandémie sa v Česku celkovo potvrdilo už 263.572 prípadov nákazy a v spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 2337 ľudí.



Z ochorenia COVID-19 sa v krajine dosiaľ vyliečilo 98.369 pacientov. Aktívnych prípadov je v súčasnosti 162.866 a hospitalizovaných je aktuálne 5613 pacientov.



Česká vláda má v utorok rozhodovať o žiadosti o predĺženie núdzového stavu. Ten je v súčasnosti vyhlásený do 3. novembra a mal byť predĺžený do začiatku decembra, informoval spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa vyjadrenia premiéra Andreja Babiša a ministra zdravotníctva Romana Prymulu.



Vláda môže platnosť núdzového stavu predĺžiť až po súhlase Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, pripomínajú Novinky.cz.