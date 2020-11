V Česku pribudlo 5843 nakazených koronavírusom

Praha 6. novembra (TASR) - V Česku pribudlo v piatok do 18.00 h 5843 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ako informoval spravodajský portál Novinky.cz, je to o približne 750 prípadov menej než za rovnaký čas vo štvrtok a zhruba o 900 menej než bola takáto čiastková bilancia minulý piatok.



V Česku momentálne evidujú 178.425 nakazených, pričom hospitalizovaných je 8276 z nich. V porovnaní s rannými údajmi ministerstva zdravotníctva stúpol počet úmrtí o 154, z čoho len za piatok zatiaľ pribudlo 75 úmrtí. Celkový počet obetí pandémie sa tak v ČR zvýšil na 4484.



Od vypuknutia epidémie sa na území ČR koronavírusom nového typu nakazilo celkovo 397.791 ľudí. Uzdravilo sa už 214.882 osôb.



V ČR platí do 20. novembra núdzový stav, ktorého predĺženie schválila v piatok Poslanecká snemovňa českého parlamentu.



"Situácia je stabilizovaná, ale rozhodne nie je čas na prehnaný optimizmus," vyhlásil podľa portálu ČT24 minister zdravotníctva Jan Blatný. Ľudí vyzval, aby dodržiavali zavedené opatrenia. S ich uvoľňovaním by sa mohlo podľa jeho slov začať približne o tri týždne.



Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (ÚZIS) predpokladá, že súčasný vývoj pandémie v Česku naznačuje skôr pomalšie brzdenie epidémie, ktoré potrvá najmenej celý november. Rýchlejšie zastavenie šírenia nákazy je podľa Blatného možné, no vyžaduje si obmedzenie kontaktov, prácu z domu v čo najväčšej miere a zodpovednosť pri dodržiavaní protipandemických opatrení.