V Česku pribudlo 6666 novonakazených

Praha 8. januára (TASR) - Za piatok pribudlo v Českej republike 6666 nových prípadov nákazy koronavírusom. Vo štvrtok to bolo 6641, pred týždňom 4995, informoval v sobotu spravodajský server Novinky.cz.



Za posledných sedem dní teraz pripadá v Česku na 100.000 obyvateľov 404 nakazených. Počet hospitalizovaných s koronavírusom klesá. V piatok ich bolo okolo 2500, zatiaľ čo minulý piatok 3120, vyplýva podľa Noviniek.cz z informácií českého ministerstva zdravotníctva.



V dôsledku rýchleho nástupu variantu omikron chystá vláda ČR úpravy niektorých opatrení, aby ľudia mohli chodiť do zamestnania predovšetkým v oblasti kritickej infraštruktúry nevyhnutnej pre chod štátu. Týkať sa to má najmä pracovníkov v sociálnych službách, školstve či zdravotníctve.



Od začiatku epidémie v marci 2020 sa v Česku nainfikovalo koronavírusom vyše 2,5 milióna ľudí, z toho 36.558 v súvislosti s covidom zomrelo.



V prvej polovici decembra zomieralo s nákazou vyše 100 ľudí denne, v poslednom čase sú však počty obetí nižšie. Za tento týždeň eviduje ministerstvo zatiaľ 226 úmrtí, za rovnakú dobu minulého týždňa to bolo 304 úmrtí, sumarizujú Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.