V Česku pribudlo 7298 nakazených; pribudol aj rekordný počet úmrtí

Praha 4. novembra (TASR) - V Českej republike v stredu do 18.00 h pribudlo 7298 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva ČR na svojej oficiálnej webovej stránke.



Počet infikovaných tak v ČR od začiatku pandémie stúpol na 370.285. V spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 4089 ľudí. V stredu ochoreniu zatiaľ podľahlo 83 infikovaných. Za utorok zomrelo 220 ľudí, čo je najvyšší počet úmrtí za deň od začiatku pandémie.



Z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ vyliečilo 185.866 pacientov. V súčasnosti je aktívnych 180.330 prípadov a 8278 pacientov je hospitalizovaných v nemocnici, stav 1134 z nich je vážny. Počet hospitalizovaných ja najvyšší od začiatku pandémie.



Koronavírusom SARS-CoV-2 sa nakazila aj česká ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová, potvrdil to druhý test. Na Twitteri v stredu uviedla, že má bolesti a nádchu. Prvý test podstúpila v piatok.



V ČR platí do 20. novembra núdzový stav, ktorého predĺženie schválila v piatok Poslanecká snemovňa českého parlamentu.