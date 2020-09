V Česku vzrástol počet nakazených o 783 nových prípadov

Praha 21. septembra (TASR) - V Česku pribudlo do pondelňajšieho večera 783 nových prípadov nákazy koronavírusom a deväť úmrtí. S odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva o tom informoval portál Novinky.cz.



Celkovo potvrdilo Česko od začiatku pandémie 50.071 prípadov nákazy a 521 súvisiacich úmrtí. Aktuálne je v krajine 24.214 aktívnych prípadov infikovaných osôb; 25.336 ľudí sa už uzdravilo. V nemocniciach je hospitalizovaných 494 pacientov.



České ministerstvo zdravotníctva v pondelok aktualizovalo takzvaný koronavírusový semafor, ktorý reflektuje riziko nákazy v jednotlivých regiónoch. Do oranžového stupňa, ktorý znamená počiatočný komunitný prenos nákazy, je po novom zaradených 28 regiónov - predtým ich bolo desať. Najviac zasiahnuté naďalej zostáva hlavné mesto Praha, ktoré je zaradené do červenej zóny.



Jan Hamáček, minister vnútra a šéf ústredného krízového štábu, ktorý v pondelok obnovil svoju činnosť, na tlačovej konferencii uviedol, že "situácia je veľmi vážna" a Česko eviduje jeden z najhorších nárastov prípadov koronavírusu v Európe. "Ak nezmeníme správanie, budeme mať už v októbri 120.000 nakazených," citoval Hamáčka portál iDNES.cz.



Z údajov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) vyplýva, že v Česku na podľahol koronavírusu aj prvý lekár. Podľa predsedu Českej lekárskej komory (ČLK) Milana Kubeka išlo o 68-ročného súkromného lekára, uviedol pre MF DNES. Celkovo sa doteraz koronavírusom v Česku infikovalo 590 lekárov, z ktorých sa už 330 vyliečilo.